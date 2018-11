Infrastrutture: avviata la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato questa mattina i lavori del primo tratto della linea ferroviaria ad alta velocità Pechino-Zhangjiakou. La lunghezza totale del tratto ad alta velocità è di 174 chilometri e permetterà di collegare Pechino a Zhangjiakou in 50 minuti. Come riporta "China News", l'intero progetto di posa dei binari dovrebbe essere completato il 30 maggio 2019. La ferrovia Pechino-Zhangjiakou rappresenta un progetto chiave di costruzione nazionale per promuovere lo sviluppo integrato di Pechino-Tianjin-Hebei e collegare la regione occidentale. Riveste inoltre un significato strategico come linea di supporto per i trasporti per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. (Cip)