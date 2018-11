Grecia-Fyrom: oggi primo volo diretto tra le capitali Atene e Skopje

- Al via oggi il collegamento aereo diretto tra la capitale greca Atene e quella macedone Skopje. Secondo l'agenzia di stampa macedone "Mia", il vicepremier e ministro per gli Affari europei Bujar Osmani e il ministro dei Trasporti macedone Oliver Spasoski saranno presenti alla cerimonia per l'arrivo del primo volo diretto tra le capitali di Grecia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). La compagnia aerea ellenica Aegean Aerlines sarà il vettore che opererà i voli due volte a settimana lungo la tratta. Il nuovo volo diretto tra le capitali dei due paesi confinanti sarà attivato dopo che, nel quadro dei negoziati per risolvere l'annosa disputa sul nome tra Atene e Skopje, le autorità macedoni hanno acconsentito alla modifica del nome dell'aeroporto internazionale della capitale, rinunciando al riferimento ad Alessandro Magno, inaccettabile per la parte greca. (segue) (Mas)