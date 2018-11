Grecia-Fyrom: oggi primo volo diretto tra le capitali Atene e Skopje (2)

- Dopo la firma dell'accordo di Prespa, per risolvere la disputa tra Atene e Skopje cambiando il nome del paese balcanico in Repubblica di Macedonia del Nord, i due paesi stanno portando avanti il processo per l'attuazione della storica intesa. Il governo di Skopje sta lavorando sugli emendamenti costituzionali per modificare il nome del paese quanto prima in modo da completare il processo e accelerare l'adesione Nato. Il portavoce del governo macedone Mile Bosjakoski ha parlato nei giorni scorsi di un "lavoro intenso" sugli emendamenti ma senza la possibilità di annunciare ancora una data precisa. Il partito governativo Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm) ha intanto invitato tutti i parlamentari a partecipare attivamente al processo per la stesura degli emendamenti alla Costituzione per la modifica del nome del paese e per l'attuazione dell'accordo siglato a Prespa tra Skopje e Atene. (segue) (Mas)