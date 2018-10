Usa-Corea del Nord: segretario di Stato Pompeo incontrerà controparte nordcoreana su denuclearizzazione e vertice Trump-Kim

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, prevede per la prossima settimana una riunione con la controparte nordcoreana per proseguire i negoziati sulla denuclearizzazione e organizzare un secondo vertice tra i leader dei due paesi. Pompeo ha detto che un secondo summit tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong Un, potrebbe portare ad "una svolta sostanziale nell'eliminare la minaccia nucleare dalla Corea del Nord". L'incontro della prossima settimana, confermata mercoledì da Pompeo in un'intervista radiofonica, era stato precedentemente segnalato da un'agenzia della Corea del Sud. Il segretario Usa non ha specificato chi avrebbe incontrato o dove, anche se – secondo l'agenzia di Seul - l'incontro sarà a New York. Gli Stati Uniti puntano ad avere il summit tra i due leader "all'inizio del prossimo anno", ha detto Pompeo. (segue) (Was)