Usa-Corea del Nord: segretario di Stato Pompeo incontrerà controparte nordcoreana su denuclearizzazione e vertice Trump-Kim (2)

- Intanto nell'incontro di mercoledì tra esponenti militari degli Stati Uniti e della Corea del Sud a Washington, il ministro della Difesa sudcoreano Jeong Kyeong-doo ha detto verrà determinato entro il primo dicembre se continuare a sospendere le esercitazioni militari congiunte su vasta scala nella penisola coreana nel 2019 per aiutare i colloqui diplomatici in corso. I leader delle due Coree, Moon Jae-in e Kim Jong-un, a fine settembre hanno firmato un documento congiunto al termine del terzo summit inter-coreano di Pyongyang, nel quale la Corea del Nord si impegna a consentire l’ingresso di ispettori internazionali che verifichino lo “smantellamento permanente” delle principali infrastrutture legate al programma balistico di quel paese, e ad accelerare le procedure di dismissione del complesso di Yongbyon, l’unico reattore a disposizione della Corea del Nord per l’arricchimento del plutonio. (segue) (Was)