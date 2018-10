Usa-Corea del Nord: segretario di Stato Pompeo incontrerà controparte nordcoreana su denuclearizzazione e vertice Trump-Kim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio la Corea del Nord aveva già distrutto il suo principale sito per i test nucleari, quello di Puggye-ri, alla presenza di giornalisti internazionali, come dimostrazione di buona volontà in vista del successivo summit tra Kim e il presidente Usa Trump. Dopo il vertice Pyongyang aveva anche intrapreso lo smantellamento di un sito per i test balistici; la comunità d’intelligence e i media statunitensi, però, esprimono da mesi profondo scetticismo in merito ai progressi concreti del processo di denuclearizzazione. (Was)