Stati Uniti: classifica “Doing business 2019”, paese scende all'ottavo posto

- Gli Stati Uniti hanno perso due posizioni, passando dal sesto all'ottavo posto, nella classifica “Doing Business” della Banca mondiale che valuta le economie mondiali per la facilità di fare affari. Gli Stati Uniti sono stati superati da Norvegia e dalla Georgia. Per il terzo anno consecutivo, Nuova Zelanda, Singapore e Danimarca occupano i primi tre posti. Hong Kong e Corea del Sud hanno sono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Le classifiche della Banca Mondiale, che calcolano la facilità di apertura e gestione delle imprese, il rispetto delle imposte e altri aspetti dell'ambiente normativo di un'economia, sono attentamente seguite dalle aziende e dai leader politici di tutto il mondo, con i paesi che spesso orientano le loro riforme interne attorno ai tentativi di salire in classifica. Gli Stati Uniti avevano raggiunto il quarto posto nel 2013, quando furono superati dalla Danimarca e dalla Corea del Sud. Gli Usa hanno ricevuto punteggi molto alti come facilità per ottenere credito, risolvere fallimenti e far rispettare i contratti. (Was)