Brasile: rapporto "Doing Business", paese guadagna 16 posizioni e arriva al 109esimo posto

- Il Brasile è passato dalla 125esima alla 109esima posizione nella classifica "Doing Business stilata dalla Banca Mondiale". La classifica comprende 190 paesi del mondo. Secondo il rapporto, divulgato oggi dall'istituzione finanziaria internazionale, il Brasile ha migliorato il suo ambiente di affari creando un sistema online per la registrazione di aziende ed è stato il paese che ha ottenuto il maggiore progresso in classifica tra le economie dell'America Latina e Caraibi. Nonostante il miglioramento, il Brasile rimane nella metà inferiore della classifica e dopo paesi come Colombia (al 65esimo posto), Cile (56esimo) e Messico (54esimo). Tra i Brics il Brasile è all'ultimo posto, dopo Russia (31esima), Cina (46esima), India (77esima) e Africa del Sud (82esima). Guidano la classifica Nuova Zelanda, seguita da Singapore, Danimarca, Hong Kong e Corea del Sud. Tra i miglioramenti registrati in Brasile, il rapporto sottolinea la riduzione nel tempo di apertura di aziende, maggiore facilità nell'ottenimento di credito e nelle regole per commerciale con l'estero. Tuttavia, il Brasile ha perso posizioni nell'ambito del registro di proprietà. (Brb)