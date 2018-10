Brasile: Pt, priorità sarà fare opposizione contro il governo Bolsonaro (2)

- "Non credo che l'obiettivo principale di questi partiti sia escludere il Pt. Credo che viviamo una situazione molto drammatica per qualsiasi attore che verrà escluso dal processo", ha dichiarato la senatrice Gleisi Hoffmann, presidente del Pt, sottolineando che "la questione comune che muove i partiti è la resistenza" al governo, e non dispute per il protagonismo politico. Per il vicepresidente del Pt, il deputato federale Alexandre Padilha, "il Pt vuole protagonismo, ma non l'egemonia". "Tutti i partiti devono avere spazio in un fronte democratico, ma il nostro movimento immediato deve essere al Congresso", ha dichiarato Padilha. Il Pt ha anche deciso che riprenderà la campagna "Lula Libero", in difesa della scarcerazione dell'ex presidente della Repubblica Luiz Inacio Lula da Silva, agli arresti a Curitiba per corruzione e riciclaggio di denaro. Secondo la Hoffmann, "Lula ha diritto ad un giudizio equo, e il partito chiederà una maggiore protezione alla vita e all'integrità di Lula, considerando che Bolsonaro ha dichiarato che Lula marcirà in galera". (segue) (Brb)