Stati Uniti: stampa, i comizi di Trump per il voto di midterm suggeriscono un piano per le elezioni del 2020

- I comizi politici del presidente Usa, Donald Trump, per le elezioni di metà mandato del 6 novembre suggeriscono un piano per le elezioni presidenziali dei 2020. Secondo quanto riferisce “Politico”, i comizi tenuti dal capo della Casa Bianca per cercare di confermare la maggioranza del Congresso ai repubblicani, forniscono una road map per puntare alla sua per rielezione del 2020. In particolare, nella strategia presidenziale, si punterebbe ad aumentare il consenso nel mondo agricolo per far fronte alle perdite nelle zone più blu. Trump - in vista del voto di midterm - ha raggiunto alcuni gli stati chiave, dove ha vinto nel 2016, come la Florida e il Wisconsin, e altri che spera di conquistare in vista del 2020, come il Nevada e il Minnesota. Persino in Pennsylvania, nell'Ohio e nella Carolina del Nord, dove Trump può affermare in modo credibile di fare campagna elettorale per i candidati della Camera, il presidente ne approfitta per rastrellare voti che saranno vitali per la sua rielezione. L'attenzione sugli stati più rossi, indica una strategia di rielezione volta a far salire i voti agricoli per difendersi dalle perdite registrate nelle zone più ricche con una popolazione più incline al partito Democratico e in quei luoghi in cui la sua popolarità del 2016 potrebbe ulteriormente ridursi. (segue) (Was)