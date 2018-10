Stati Uniti: stampa, i comizi di Trump per il voto di midterm suggeriscono un piano per le elezioni del 2020 (3)

- Per ottenere il controllo della Camera, ai democratici servono 23 seggi. Secondo il “New York Times” per la Camera ci sarebbero 75 collegi in bilico, dove vivono oltre 50 milioni di persone. In Senato, i repubblicani hanno 51 seggi contro i 49 dei democratici, ma qui le speranze dei democratici di riconquistare la maggioranza sono meno concrete perché solo 9 dei 33 seggi in palio sono difesi dai repubblicani, mentre gli altri sono occupati dai democratici e che dovranno cercare di riconfermare. Dei 9 seggi in mano repubblicana in pochi esiste una concreta possibilità di vittoria dei democratici. (Was)