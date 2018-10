Stati Uniti: Trump, truppe al confine con il Messico potrebbero aumentare fino a 15mila

- I soldati statunitensi inviati al confine con il Messico potrebbero arrivare a quota 15mila: lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Trump, dopo che in settimana era stato già comunicato l'invio di 5.200 soldati al confine sud-occidentale con il Messico per impedire ad una carovana di migranti, da settimane in viaggio verso il Nord America, di raggiungere gli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca ha attaccato la carovana dei richiedenti asilo dicendo che avrebbe schierato "tra 10 e 15.000 militari" al confine per fermarli. Lunedì, funzionari statunitensi del Pentagono, avevano detto che 5.200 soldati statunitensi raggiungeranno il confine entro la settimana, dal momento che il presidente Trump ha paragonato i migranti centroamericani in marcia verso il nord ad "un'invasione". Inoltre circa 800 soldati sono già in viaggio verso il Texas, ha confermato in una conferenza stampa Terrence O'Shaughnessy, il capo del Comando Nord degli Stati Uniti. "Entro la fine di questa settimana, schiereremo oltre 5.200 soldati sul confine sudoccidentale", ha detto O'Shaughnessy ai giornalisti. "Mentre siamo seduti qui oggi, abbiamo circa 800 soldati che stanno arrivando in Texas proprio ora", ha spiegato. (segue) (Was)