Stati Uniti: Trump, truppe al confine con il Messico potrebbero aumentare fino a 15mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno schierati tre battaglioni del Genio militare, membri del Corpo di ingegneri dell'esercito statunitense e truppe specializzate in aviazione, cure mediche e logistica, ha detto O'Shaughnessy. Gli elicotteri verranno implementati con funzionalità di visione notturna e sensori che aiuteranno le forze dell'ordine per i servizi doganali e di protezione delle frontiere statunitensi (Cbo) ad individuare i migranti. "Saremo in grado di individuare e identificare i gruppi e di dispiegare rapidamente il personale del Cbp dove necessario", ha affermato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intanto, è tornato ad ammonire i migranti centroamericani che non intende in nessun modo accettare "una invasione" del proprio paese. In un nuovo messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Trump ha detto che "molte gang" e diverse persone molto poco raccomandabili si stanno mescolando nella carovana diretta ai "nostri confini meridionali. Tornate indietro, non sarete ammessi negli Stati Uniti a meno che non lo facciate seguendo la via legale", ha detto l'inquilino della Casa Bianca: "questa è una invasione del nostro paese e i nostri militari vi stanno aspettando", ha ribadito. (Was)