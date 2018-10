Nicaragua: Fmi prevede caduta del pil del 4 per cento e aumento deficit di 2,4 punti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto, la missione prevede un calo del 4 per cento del Pil reale nel 2018, un calo del reddito disponibile dovuto a continue perdite di posti di lavoro e un calo dei consumi e degli investimenti privati dovuto alla riduzione del credito bancario", recita il comunicato che individua tuttavia "alcuni segnali positivi". "Gli sforzi delle autorità per sostenere la continua liquidità delle banche commerciali sono encomiabili, così come le misure per contenere l'espansione della spesa pubblica per compensare parzialmente le carenze delle entrate fiscali a causa della recessione economica" sono giudicati infatti favorevolmente dall'Fmi. (segue) (Abu)