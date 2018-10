Stati Uniti: Trump contro presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'argomento è però intervenuto il presidente della Camera, il repubblicano Paul Ryan, che ha respinto l'idea di Trump di porre fine allo ius soli con un ordine esecutivo. In un'intervista con “WVLK” in Kentucky, Ryan ha detto che il 14mo emendamento è chiaro e che ai Repubblicani non piaceva quando il presidente Barack Obama ha cambiato le leggi sull'immigrazione con azioni esecutive. "Non puoi terminare la cittadinanza per diritto di nascita con un ordine esecutivo", ha detto Ryan. Secondo molti esperti di diritto, citati dai media Usa, non vi è alcuna chiara indicazione sulla concreta possibilità che Trump possa intervenire su un diritto sancito dalla Costituzione, anche se l'ultima parola spetterebbe alla Corte Suprema. A una settimana dalle elezioni di medio termine, il prossimo 6 novembre, il dibattito sull'immigrazione è tornato ad essere particolarmente caldo per via anche della carovana di migranti che, dal Guatemala, si sta spostando verso il Nord America e che tra non molto dovrebbe arrivare al confine tra Stati Uniti e Messico. (segue) (Was)