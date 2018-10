Stati Uniti: Trump contro presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita (3)

- In un post su Twitter, Trump ha spiegato come intende sopprimere il diritto con un decreto presidenziale: "Non è coperto dal 14esimo Emendamento a causa delle parole 'soggette alla giurisdizione della stessa'", ha scritto il capo della Casa Bianca ripetendo ciò che il vicepresidente Mike Pence aveva detto in un intervista con Politico martedì. Le parole citate da Trump provengono da questa clausola dell'emendamento: "Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla giurisdizione degli stessi, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono". In un successivo tweet Trump ha dichiarato che il "caso sarà risolto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti!", il più alto organo della Giustizia statunitense a maggioranza conservatore. (Was)