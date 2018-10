Brasile: Pt, priorità sarà fare opposizione contro il governo Bolsonaro

- Il comitato esecutivo del Partito dei lavoratori del Brasile (Pt) si è riunito nella serata di ieri a San Paolo per decidere quale linea politica adottare dopo la vittoria del candidato conservatore alla presidenza della Repubblica, Jair Bolsonaro. Il partito ha deciso che la priorità sarà data alla creazione di un fronte di opposizione al Congresso per cercare di bloccare l'approvazione di progetto governativi. Tra questi, la riforma della previdenza sociale e una riforma della legge antiterrorismo. Il candidato del Pt sconfitto al ballottaggio, Fernando Haddad, ha partecipato alla riunione e ha avuto il mandato di prendere contatto con leader politici e rappresentanti di altri partiti di opposizione per costruire un fronte di opposizione al governo, che denunci anche eventuali atti di arbitrarietà e violazioni delle regole dello stato democratico. Il comitato esecutivo del Pt ha fatto riferimento al Partito socialista brasiliano (Psb), al Partito democratico laburista (Pdt) e al Partito comunista del Brasile (Pcdob), i quali peraltro hanno già iniziato ad articolare un fronte di opposizione al di fuori dell'orbita del Partito dei lavoratori. (segue) (Brb)