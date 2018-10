Brasile: presidente Temer firma decreto per mantenere le Forze armate a Roraima fino a dicembre (2)

- L'immigrazione venezuelana nello stato brasiliano del Roraima è iniziata nel 2015. Da allora, un numero crescente di immigrati in fuga dalla crisi umanitaria in atto in Venezuela è entrato nello stato il confine attraverso la città di Pacaraima, unico punto di ingresso terrestre tra i due paesi, a 215 km da Boa Vista, capitale dello stato. Molti venezuelani sono arrivati nel Roraima a piedi. Attualmente, lo stato dispone di 10 centri di accoglienza, di cui 6 stati aperti solo quest'anno. Insieme, questi centri accolgono oltre 4000 persone. Migliaia di altri immigrati venezuelani permangono in una situazione di indigenza, vivendo per le strade di almeno 10 dei 15 comuni dello stato. Oltre 16 mila immigrati venezuelani hanno già chiesto asilo politico nel solo Roraima. Ad aprile il presidente brasiliano Michel Temer aveva considerato "impensabile" la chiusura della frontiera con il Venezuela, chiesta più volte dalle autorità del Roraima. (Brb)