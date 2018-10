Brasile: ex candidato presidenziale Gomes, sono stato tradito da Lula

- L'ex candidato alla presidenza del Brasile per il Partito democratico laburista (Pdt), Ciro Gomes, sconfitto al primo turno, ha dichiarato di essere stato tradito "in maniera miserabile" dall'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva e dai suoi "lacchè". "Siamo stati traditi in maniera miserabile. Si tratta di puro e semplice tradimento. Parola data e non rispettata, operazioni clandestine, accordi torbidi, soldi", ha dichiarato Gomes nella prima intervista concessa dopo la sconfitta elettorale, pubblicata sul quotidiano "Folha de S.Paulo". Il candidato del Pdt ha dichiarato che "ciò che è avvenuto alle elezioni è stato imprevedibile". Una specie di "isteria collettiva" causata da "vari fattori che danno ragione a una frazione molto grande di persone che hanno votato Jair Bolsonaro", ha dichiarato Gomes. "Il Pt è diventato una specie di caudillismo corrotto e corruttore che ha creato una forza antagonista che è diventata la principale forza politica del Brasile oggi. E Bolsonaro stava nel posto giusto al momento giusto". Gomes ha dichiarato che non ha voluto appoggiare il candidato del Partito dei lavoratori (Pt), Fernando Haddad, perché non farà "mai più campagna a favore del Pt" e ha criticato il partito che secondo lui è diventato un gruppo "di fanatici" che "chiamano il 60 per cento dei brasiliani di fascisti". "Io non lo farò mai", ha dichiarato Gomes.(Brb)