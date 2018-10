Stati Uniti: proseguono le indagini per risolvere il mistero delle sorelle saudite trovate morte nell'Hudson

- Gli investigatori di New York stanno cercando di capire cosa è successo a due sorelle saudite che sono state ritrovate morte vicino ad un argine del fiume Hudson, a New York, lo scorso mercoledì. La ventiduenne Rotana Farea e la sedicenne Tala Farea erano vestite in modo simile e legate insieme alle caviglie e alla vita con del nastro adesivo. In un briefing mercoledì, la polizia ha detto che il medico legale ha determinato che le ragazze erano vive quando sono entrate in acqua. Tuttavia, la causa della morte non è stata ancora determinata. Le sorelle vivevano a Fairfax, in Virginia. Una fonte del Dipartimento di Polizia di New Yorkha detto all'emittente “Cbs News” che la madre, che vive in Virginia, ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dall'ambasciata saudita che esortava la famiglia a tornare in Arabia Saudita perché le sorelle avevano fatto richiesta di immigrazione asilo.(Was)