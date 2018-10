Legge di bilancio: Zannola (Pd), guerra Salvini a Raggi inizia con taglio fondi strade

- "Dal testo della manovra depositata in Parlamento spariscono 180 milioni destinati alla Capitale per la manutenzione delle strade. La guerra della Lega di Salvini al Sindaco Raggi è iniziata nel peggiore dei modi possibili. Ad andarci di mezzo,purtroppo, sono i romani che sono diventati merce di scambio per le ripicche di Salvini sul M5S, con il Ministro Toninelli preso in giro, il quale ha fatto l'ennesima figuraccia. L'irrilevanza del Sindaco Raggi e della sua giunta targata M5S è ormai conclamata". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola. (Com)