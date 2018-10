Brasile: futuro ministro dell'Economia, riforma della previdenza sociale dipende da decisione politica

- Paulo Guedes, futuro ministro dell'Economia del governo del presidente eletto, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che l'approvazione della riforma della Previdenza sociale dipendente da un "calcolo politico", che sarà decisivo nella questione. "Da un punto di vista economico quanto prima riusciremo ad approvare la riforma, meglio sarà. Siamo molto in ritardo con questa riforma. Evidentemente esiste un calcolo politico. Onyx Lorenzoni (che sarà a capo della Casa Civile) ha giustamente dichiarato che non vuole che la nostra vittoria si trasformi repentinamente in un caos al Congresso nazionale", ha detto Guedes parlando con i giornalisti a Rio de Janeiro. I leader dei partiti politici rappresentati al Congresso considerano molto bassa la possibilità che la Camera dei deputati approvi qualsiasi cambiamento in tema di previdenza sociale entro la fine di quest'anno. Il poco margine di tempo, la complessità della proposta e i progetti accumulati impediscono l'avanzamento della riforma presentata dal governo del presidente Michel Temer. (segue) (Brb)