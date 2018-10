Stati Uniti: elezioni midterm, riforma sanitaria al centro della campagna dei democratici

- A meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, molti esponenti del partito Democratico stanno continuando a puntare gran parte della loro campagna elettorale sulla riforma sanitaria. Come scrive il quotidiano statunitense “New York Times”, diversi senatori democratici in Missouri, Florida, West Virginia e in altri stati stati, hanno focalizzato questi ultimi giorni conclusivi su un singolo problema: salvare l'Affordable Care Act. Ma i piani elettorale di democratici e repubblicani sono stati turbati recentemente dal problema dell'immigrazione, con la carovana di migranti in viaggio verso gli Stati Uniti, i pacchi bomba inviati dalla Florida e dalla strage di sabato nella sinagoga di Pittsburgh. Il presidente Usa, Donald Trump ha proposto che Medicare – il programma di assicurazione sanitaria per le persone dai 65 anni in su o con particolari patologie - paghi per alcuni farmaci da prescrizione in base ai prezzi pagati in altri paesi industrializzati. Si tratta di una recente iniziativa da parte della Casa Bianca e dei repubblicani dopo anni di critiche per cancellare l'Affordable Care Act senza però presentare una nuova proposta che includa protezioni comparabili per le persone con condizioni mediche preesistenti. I senatori repubblicani hanno presentato una legge ad agosto per salvaguardare le persone con condizioni preesistenti, ma secondo molti esperti il disegno di legge consentirebbe agli assicuratori di escludere servizi e trattamenti per determinate condizioni preesistenti. (segue) (Was)