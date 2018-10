Libia: Commissione società civile governo Tripoli condanna convocazione conferenza 60 personalità a Palermo

- La Commissione della società civile del governo di Accordo nazionale libico ha condannato oggi la convocazione, nel corso della Conferenza di Palermo sulla Libia del 12-13 novembre, di un vertice parallelo della società civile libica al quale sono state invitate a partecipare circa 60 delegati. Secondo quanto si legge in un comunicato, ripreso oggi dai media libici e dall’agenzia di stampa nazionale “Lana”, “la Commissione della società civile in Libia condanna l’organizzazione Sant’Egidio italiana per aver tenuto degli incontri e riunioni in terra libica senza chiedere il permesso alle autorità ufficiali dello Stato libico”. La Commissione si dice preoccupata per “le attività di Sant’Egidio in Libia con alcune componenti libiche che si svolgono senza alcun permesso legale che le consenta”. Si condanna anche ciò che viene definito “una violazione delle leggi libiche e internazionali da parte di Sant’Egidio”, aggiungendo che “l’organizzazione italiana non è la benvenuta secondo quanto ha confermato il sindaco di Ghat, nel sud della Libia, dove sono stati organizzati diversi incontri con le associazioni della società civile e invitate 60 persone a partecipare alla Conferenza di Palermo”. La Commissione quindi annuncia anche il proprio sostegno “a quanto emerso in un comunicato del Comune di Ghat, nel quale si ammoniva qualsiasi personalità straniera dal prendere contatti a livello locale senza passare per il governo di Accordo nazionale”. Al tempo stesso la Commissione della società civile libica “benedice l’iniziativa italiana di invito alla Conferenza di Palermo sulla Libia e di essere pronta a collaborare con la società civile italiana sul programma organizzato dalle istituzioni ufficiali nel quadro di questo storico appuntamento”.(Lit)