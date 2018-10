Stati Uniti: Trump contro presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita

- Paul Ryan dovrebbe concentrarsi sul mantenere la maggioranza piuttosto che dare le sue opinioni sulla cittadinanza per nascita, qualcosa di cui non sa nulla: queste le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rivolte al presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, che si era detto contrario ad una modifica del diritto sancito dalla Costituzione tramite decreto presidenziale. “Paul Ryan dovrebbe concentrarsi sul mantenimento della maggioranza piuttosto che dare le sue opinioni su Birthright Citizenship, qualcosa di cui non sa nulla! La nostra nuova maggioranza repubblicana lavorerà su questo, chiudendo le scappatoie dell'immigrazione e assicurando il nostro confine!”, ha scritto Trump su Twitter, dopo aver sostenuto di avere pronto un ordine esecutivo per annullarlo, quantomeno per quanto riguarda i figli di immigrati irregolari e il fenomeno del "turismo delle nascite". "Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e questo è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici", ha dichiarato Trump. "È ridicolo. E deve finire", ha ribadito il capo della Casa Bianca, che già durante la campagna elettorale del 2016 aveva espresso l'intenzione di rivedere l'interpretazione dell'emendamento della Costituzione relativa alla cittadinanza per diritto di nascita. (segue) (Was)