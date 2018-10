Decreto Sicurezza-Immigrazione: Fd'I, testo frutto di compromesso al ribasso di Lega e M5s

- Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia al Senato dichiara, in una nota, che "il testo del decreto sicurezza approvato in commissione Affari costituzionali è troppo morbido, frutto di un compromesso al ribasso della Lega con il Movimento cinque stelle. Addirittura il provvedimento che giungerà in Aula nel corso delle votazioni è stato reso ancora più blando con il ritiro di una serie di emendamenti da parte del governo. Fratelli d'Italia - si legge nel testo - è sconcertata per la bocciatura da parte della maggioranza di tutti gli emendamenti che erano stati presentati, volti a migliorare il decreto e dare maggiore sicurezza agli italiani. Sono state bocciate le richieste di abolizione, veramente e non a parole, della cosiddetta protezione umanitaria; di sgombero dei campi rom abusivi; di revoca della protezione internazionale per i reati di sfruttamento della prostituzione e istigazione a delinquere; di potenziamento dell'operazione 'Strade sicure'; di istituire sezioni speciali nei Tribunali per il contrasto alla mafia nigeriana e cinese; di rafforzare l'attività di contrasto alle occupazioni abusive; di prevedere misure a favore delle Forze dell'Ordine. Ciononostante - conclude la nota - Fratelli d'Italia non si arrende e ripresenterà tutti i suoi emendamenti in Aula al Senato, per provare a dare agli italiani la sicurezza di cui hanno drammaticamente bisogno". (Com)