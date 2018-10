Italia-Libia: Fico incontra presidente Alto Consiglio di Stato libico Al Mishri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Montecitorio il presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. Lo riferisce una nota della Camera dei deputati. Il capo dell'Alto consiglio di Stato libico, con sede a Tripoli, è giunto in visita oggi a Roma per una serie di incontri istituzionali riguardanti l'organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Palermo dal 12 al 13 novembre. Oggi anche il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il vicepremier del Governo di accordo nazionale libico, Ahmed Maiteeq, sono giunti in visita a Roma per consultazioni con gli esponenti del governo italiano in vista della Conferenza di Palermo. (segue) (Rin)