Italia-Libia: Fico incontra presidente Alto Consiglio di Stato libico Al Mishri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Consiglio di Stato libico è l’organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat del 2015 e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. L’istituzione tripolina fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica. Secondo la “road map” tracciata dall’inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, i membri delle due istituzioni devono cercare di trovare un’intesa per modificare l’accordo politico attuale e arrivare ad elezioni parlamentari e presidenziali. I presidenti delle due camere libiche, la prima con sede a Tobruk e la seconda a Tripoli, saranno dunque a Roma per discutere dei preparativi della Conferenza per la Libia che si terrà il 12 e 13 novembre a Palermo. (Rin)