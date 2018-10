Quirinale: Mattarella presiede Consiglio supremo Difesa, situazione Libia priorità per l'Italia (2)

- "Il Consiglio - si legge nella nota - ha esaminato gli sviluppi della situazione internazionale e i principali scenari di crisi e di conflitto. La stabilizzazione della Libia resta una priorità per l'Italia e fattore indispensabile alla sicurezza del Mediterraneo. Il processo di pacificazione permane in una situazione critica, come dimostra la crescente intensità degli scontri sul terreno. Il Consiglio ritiene che il traguardo elettorale debba essere raggiunto, nell'alveo del piano delle Nazioni Unite, con approccio progressivo e inclusivo, cercando la massima convergenza di tutti gli attori in campo. In tale contesto, la prossima 'Conferenza di Palermo' costituirà un'importante occasione di dialogo. La situazione nel teatro siro-iracheno", prosegue ancora la nota, "nonostante il forte ridimensionamento della presenza di Daesh nell'area, continua a destare particolare preoccupazione per la contestuale presenza sul terreno di attori locali, potenze regionali e globali. Sussiste il rischio di un ulteriore aumento della conflittualità, con possibili conseguenze di carattere umanitario che possono interessare direttamente anche il continente europeo. Negli ultimi mesi la crisi migratoria ha costituito tema centrale del dibattito nazionale ed europeo. Al riguardo, il Consiglio ritiene che l'Italia, anche per la sua posizione geografica, debba avere un ruolo protagonista nel promuovere una revisione delle politiche d'asilo e perseguire la massima sinergia tra i singoli paesi e le istituzioni comunitarie. L'Italia è conscia che sulla questione migratoria sono in gioco equilibri importanti per la sicurezza e per la fondamentale coesione europea". (segue) (Com)