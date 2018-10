Quirinale: Mattarella presiede Consiglio supremo Difesa, situazione Libia priorità per l'Italia (3)

- La nota del Quirinale sottolinea che "il Consiglio ha ribadito l'impegno italiano nell'ambito della Cooperazione Strutturata Permanente Europea (PESCO), per la quale il nostro paese ha assunto il coordinamento di alcuni dei principali programmi. Con riferimento alla NATO, il Consiglio ha ribadito, in linea con quanto emerso al Vertice di Bruxelles lo scorso mese di luglio, che i fattori su cui si gioca la stabilità degli equilibri transatlantici sono la suddivisione degli oneri, la sinergia della NATO con l'Unione europea e il bilanciamento dei fianchi est e sud dell'Alleanza. In merito a quest’ultimo aspetto, l'Italia intende confermare il suo ruolo guida sul 'fianco sud', che si è recentemente tramutato in iniziative concrete, come quella dell'Hub strategico meridionale della NATO a Napoli. Con riferimento al processo di riforma dello Strumento Militare", conclude la nota, "il Consiglio ha infine condiviso l’opportunità di procedere nel processo di riordinamento e razionalizzazione dello Strumento Militare al fine di concentrare le risorse disponibili sulle capacità realmente necessarie per fronteggiare le esigenze di sicurezza del paese". (Com)