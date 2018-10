Italia-Libia: Fico incontra presidente Camera rappresentanti Tobruk Saleh

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato il presidente della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Lo riferisce una nota della Camera dei deputati. In giornata, Fico ha avuto un colloquio anche con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk e il capo dell'Alto consiglio di Stato libico, con sede a Tripoli, sono giunti in visita a Roma per una serie di incontri istituzionali riguardanti l'organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Palermo dal 12 al 13 novembre. Oggi era a Roma anche il vicepremier del Governo di accordo nazionale libico, Ahmed Maiteeq, sempre nel quadro dell'organizzazione dell'evento di Palermo. Secondo la “road map” tracciata dall’inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, i membri delle due istituzioni devono cercare di trovare un’intesa per modificare l’accordo politico attuale e arrivare ad elezioni parlamentari e presidenziali. (Rin)