Fiumicino: Acea, intervento via Idrovore già programmato, domani i lavori

- In merito al guasto idrico in via delle Idrovore, a Focene, nel Comune di Fiumicino, da Acea fanno sapere che l'intervento era già programmato e comunicato. I lavori saranno effettuati domani. (Rer)