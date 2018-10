Brasile: segretario Onu Guterres, spero di continuare a lavorare con il paese dopo elezione di Bolsonaro

- Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, ha reso noto che spera di poter continuare a lavorare con il Brasile quando il nuovo presidente eletto, Jair Bolsonaro, entrerà in carica ufficialmente. Il portavoce di Guterres, Stephane Dujarric, ha sottolineato che la cooperazione con il Brasile "è molto importante" e il governo brasiliano "ha un ruolo critico da portare avanti in molti temi che sono nell'agenda dell'Onu". "Il segretario generale spera continuare la cooperazione portata avanti con il Brasile quando il nuovo presidente si insedierà", ha dichiarato Dujarric. Secondo Dujarric, Guterres si è "congratulato con il popolo brasiliano per il suo spirito democratico, sottolineando la partecipazione alle elezioni di domenica" e sottolineato "l'importanza del contributo del Brasile per l'Organizzazione". (segue) (Brb)