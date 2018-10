Libia: presidenti Alto consiglio di Stato libico e Camera rappresentanti Tobruk a Roma in vista conferenza Palermo

- I rappresentanti dei due principali organi consultivi libici - l’Alto consiglio di Stato di Tripoli, e la Camera dei rappresentanti di Tobruk - rispettivamente Khalid al Mishri e Aguila Saleh, e il vicepremier del governo di accordo nazionale libico, Ahmed Maiteeq, sono giunti oggi in visita a Roma per una serie di incontri istituzionali nel quadro dell’organizzazione della Conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Palermo dal 12 al 13 novembre. Al Mishri e Saleh hanno avuto oggi incontri separati con il ministro degli Esteri e della Cooperazione italiana, Enzo Moavero Milanesi, e il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Il vicepremier Maiteeq è stato ricevuto, sempre oggi, dal responsabile della Farnesina, e dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. La serie di incontri odierni segue le visite avvenute nei giorni scorsi del premier del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, dell’inviato Onu per la Libia, Ghassan Salamé, e del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico. (segue) (Res)