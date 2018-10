Libia: presidenti Alto consiglio di Stato libico e Camera rappresentanti Tobruk a Roma in vista conferenza Palermo (2)

- Il governo italiano spera che dall'appuntamento di Palermo possa uscire un’agenda per la stabilizzazione del paese. Secondo un comunicato stampa di Palazzo Chigi, diffuso lo scorso 29 ottobre dopo l’incontro tra Haftar e il premier italiano Giuseppe Conte, l’appuntamento di Palermo sarà una "Conferenza per la Libia e non sulla Libia”, ispirata a due principi fondamentali, quali il pieno rispetto della assunzione di responsabilità da parte libica e l’inclusività del processo, che si inserisce nel percorso tracciato dal piano delle Nazioni Unite. Secondo quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi, la presenza a Palermo di tutti i principali attori libici è finalizzata a sostenere le condizioni di sicurezza e di sviluppo economico, nonché il rafforzamento del quadro politico-costituzionale, quale base per un ordinato processo politico fondato sul piano d'azione delle Nazioni Unite. (Res)