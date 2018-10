Ue: Commissione europea esprime rammarico per decisione Austria su patto globale immigrazione

- L'Unione europea, attraverso la portavoce della Commissione europea Natasha Bertaud, ha espresso rammarico per la decisione dell'Austria di uscire dal piano Onu per le migrazioni. "Ci rammarichiamo per la decisione presa dal governo austriaco continuiamo a pensare che l'immigrazione sia una sfida globale, che solo una condivisione globale delle responsabilità porterà a dei risultati", ha dichiarato la Bertaud. La portavoce della Commissione Ue, ha sottolineato che "l'Austria ha giocato un ruolo decisivo nelle negoziazioni per il piano globale per le migrazioni, per questo pensiamo che questa decisione sia spiacevole". La portavoce ha specificato in conclusione che l'Ue continua "a lavorare per migliorare la gestione dell'immigrazione sia nell'Ue che a livello globale sulla base dei nostri impegni". (Beb)