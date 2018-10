Legge di bilancio: Giachetti-Nobili (Pd), tagliati fondi buche, Raggi scaricata anche da governo amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia della scelta del Governo di cancellare 180 milioni l’anno per le buche stradali di Roma nonostante la richiesta del ministro Toninelli, è purtroppo un’indicazione chiara". Lo dichiarano, in una nota, Roberto Giachetti e Luciano Nobili, deputati del Partito democratico, a proposito, si legge, del "mancato inserimento nella legge di Bilancio di norme per la riparazione la rete stradale della Capitale". "E’ il segno – continuano i dem – non solo che l’esecutivo ha, di fatto, scaricato la sindaca di Roma. La quale, non è stata nemmeno in grado, dopo aver ricevuto risorse dai governi Renzi e Gentiloni, di farsi ascoltare dal governo amico. Ora le possibilità sono due. O la Raggi non l’ascoltano proprio. Oppure la considerano talmente inadeguata da ritenere buttata qualsiasi risorsa a lei assegnata. Al di là della sempre più manifesta incapacità della sua sindaca - concludono Giachetti e Nobili - Roma ha un disperato bisogno di quei soldi e un urgente bisogno di quegli interventi. Per questo presenteremo noi un emendamento alla legge di Bilancio per chiedere che quei fondi vengano reintrodotti". (Com)