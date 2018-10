Legge di bilancio: Pelonzi (Pd), governo taglia fondi buche e "stacca spina" a Raggi

- "Le buche di Roma possono attendere. Dalla manovra economica del governo spariscono i 180 milioni di euro chiesti dalla sindaca Raggi per riparare le buche delle strade della capitale. Il governo e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, anziché accogliere la richiesta del Campidoglio hanno iniziato a staccare la spina alla Raggi ben prima del 10 novembre. L' erogazione a Roma Capitale di 60 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è rinviata a data da destinarsi. Il governo amico tanto atteso dall'amministrazione M5S che governa il Campidoglio gira le spalle a Roma. A pagare i danni e i pasticci del della giunta Raggi e del governo grillo-leghista sono ancora una volta i romani". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Pd, Anton Giulio Pelonzi (Pd). (Com)