Alitalia: due offerte vincolanti e una manifestazione interesse ricevute da commissari straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Commissari Straordinari di Alitalia hanno ricevuto due offerte vincolanti e una manifestazione di interesse non vincolante. Nei prossimi giorni, i Commissari provvederanno a esaminare in dettaglio la documentazione ricevuta e successivamente a trasmettere le proprie determinazioni al Ministero dello Sviluppo Economico". Così in una nota di Alitalia. (Com)