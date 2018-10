Brasile: futuro ministro dell'Economia, riforma della previdenza sociale dipende da decisione politica (2)

- Alleati del presidente eletto Bolsonaro, come il senatore Major Olimpio, hanno già avvisato che la riforma inviata da Temer, così come disegnata, non riuscirà ad essere approvata a causa dell'opposizione. Essendo la previdenza sociale una questione di rilevanza costituzionale, la riforma avrebbe bisogno di almeno 308 voti favorevoli su 513 deputati, oltre che la sospensione dell'intervento militare federale nello stato di Rio de Janeiro. La Costituzione brasiliana vieta qualsiasi riforma costituzionale durante un periodo di intervento federale in uno stato brasiliano. La proposta inviata dal governo Temer nel 2017 e già approvata da una commissione speciale della Camera prevede, tra le altre cose, un'età minima di 65 anni per gli uomini e 62 per le donne. Il plenum della Camera non ha approvato il testo dopo lo scandalo Jbs che ha coinvolto il presidente della Repubblica a maggio dello scorso anno. (Brb)