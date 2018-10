Nomentano: Alemanno-Ciardi (Mns), attacco a sede Ugl atto vile e preoccupante

- "L'irruzione e la devastazione della sede Ugl coordinata da Andrea Liburdi dirigente Romano della Lega, particolarmente impegnato sul fronte del ripristino della legalità e del decoro nei nostri quartieri, è l'ennesimo avvertimento vigliacco di chi vorrebbe perpetuare una condizione di caos e di insicurezza che da troppo tempo permane nel territorio metropolitano.Esprimiamo pertanto la massima solidarietà all'Ugl di Roma e ad Andrea Liburdi convinti che l'impegno per migliorare la Nostra città non potrà essere fermato de simili vergognosi atti". Lo dichiarano Gianni Alemanno e Giorgio Ciardi, rispettivamente segretario nazionale e segretario romano del Movimento Nazionale per la Sovranità. (Com)