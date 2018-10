Legge di Bilancio: voucher fino a 80 mila euro per sostenere processi innovazione piccole e medie imprese

- Un voucher fino a 80 mila euro per le piccole e medie imprese che stipulano contratti di consulenza a manager o società specializzate, al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica e digitale. A prevederlo è il testo della legge di Bilancio, composto da 75 pagine e 108 articoli, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato ed inviato al Quirinale. Il contributo è concesso alle pmi, sotto forma di contributo a fondo perduto, "tramite voucher di importo non superiore a 40 mila euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal 'Piano Nazionale Impresa 4.0' e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali".(Rin)