Governo: Brunetta (FI), in 5 mesi 5 piaghe, crollo crescita, più disoccupati, fuga capitali, aumento spread e credit crunch

- Renato Brunetta, deputato e responsabile del Dipartimento di politica economica di Forza Italia, in una nota afferma che "il governo gialloverde, nei suoi cinque mesi di lavoro, ha prodotto altrettante piaghe economiche all'economia italiana, ovvero: azzeramento della crescita (che per la verità andava già male), aumento della disoccupazione, fuga di capitali, aumento dello spread, credit crunch. Nella speranza che non se ne aggiungano delle altre ad ogni mese che passa, ci preme sottolineare il fatto che il peggior danno creato dall'esecutivo gialloverde è stato la perdita di reputazione e credibilità davanti ai grandi investitori internazionali, che hanno reagito togliendo massivamente capitali dal nostro Paese, a ritmi mai visti prima. La fuga di capitali ha provocato un aumento dei rendimenti dei nostri titoli di Stato e dello spread". (Com)