Legge di Bilancio: flat tax a regime per autonomi costa 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo della flat tax al 15 per cento per i lavoratori autonomi costerà il primo anno, nel 2019, 330 milioni di euro, 1,8 miliardi nel 2020, per poi attestarsi su un onere per lo Stato pari a 1,4 miliardi. E' quanto si legge nella relazione tecnica della legge di Bilancio per il 2019. (Rin)