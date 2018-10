Nato: Stoltenberg, Russia non ha ascoltato nostre richieste su missile 9M729

- Il mancato ascolto della Russia alle richieste e alle preoccupazioni degli Alleati in merito al rispetto del trattato sull'eliminazione dei missili nucleari a corto e medio raggio (Inf) e alla realizzazione del missile russo 9M729 rafforza l'idea che tale sistema missilistico rappresenti una seria minaccia alla stabilità dell'area euro-atlantica. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del Consiglio Nato-Russia che si è svolto oggi a Bruxelles. Gli ambasciatori hanno avuto uno scambio aperto su vari argomenti, compresa la situazione in Ucraina, le questioni relative alle attività militari, la reciproca trasparenza, la riduzione dei rischi, l'Afghanistan e le sfide ibride. Il Consiglio si è svolto "in uno spirito di trasparenza" in cui entrambi, Nato e Russia, hanno fornito elementi relativi alle rispettive esercitazioni: la Trident Juncture 2018 e la Vostok 2018. Gli alleati e la Russia hanno condiviso le reciproche opinioni sul trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). "Siamo tutti d'accordo sul fatto che il trattato Inf è stato fondamentale per la sicurezza euro-atlantica e da oltre cinque anni gli Stati Uniti hanno intrapreso strade diplomatiche e tecniche con la Russia per preservarlo. Gli Usa stanno rispettando il trattato e continuano a garantire una sostanziale trasparenza dei loro programmi" ha dichiarato il segretario generale. (segue) (Beb)