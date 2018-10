Nato: Stoltenberg, Russia non ha ascoltato nostre richieste su missile 9M729 (2)

- Secondo Stoltenberg, "nessun accordo sul controllo delle armi può essere efficace se viene rispettato da una sola parte". Gli alleati hanno più volte esplicitato le loro preoccupazioni per il nuovo sistema missilistico russo, conosciuto come 9M729 o SSC-8. "La Nato ha esortato ripetutamente la Russia a rispondere a queste preoccupazioni in modo sostanziale e trasparente e ad impegnarsi in un dialogo costruttivo con gli Usa" ha aggiunto il segretario generale. "Ci dispiace che la Russia non abbia ascoltato le nostre richieste. Ciò rafforza la nostra valutazione secondo cui il sistema missilistico 9M729 rappresenta un serio rischio per la stabilità strategica dell'area euro-atlantica". Gli alleati tornano perciò a sollecitare la Russia ad affrontare le loro preoccupazioni sul pieno rispetto del trattato Inf. "Mentre siamo pronti a continuare il dialogo su questo tema con la Russia, come Alleanza ci impegniamo anche a prendere misure efficaci per continuare a garantire la sicurezza e la protezione di tutti gli alleati" ha concluso Stoltenberg. (Beb)