Albania-Grecia: incidenti e manifestazioni anti albanesi, convocato nuovamente ambasciatore greco a Tirana

- L'ambasciatore greco a Tirana Elena Surani è stato convocato oggi, per la seconda volta, al ministero degli Esteri di Tirana, dopo gli incidenti registrati in Grecia a seguito della morte di Kostantin Kacifa, 35 anni, appartenente alle minoranza greca in Albania, rimasto ucciso la scorsa domenica in una sparatoria con la polizia albanese, nella zona di Dropull, a ridosso del confine con la Grecia. Un allarme bomba è stato segnalato vicino all'ambasciata d'Albania ad Atene, alcune attività di imprenditori albanesi sono state attaccate, delle manifestazioni anti albanesi si sono svolte invece presso l'ambasciata ed il consolato albanese, mentre la bandiera nazionale dell'Albania è stata data alle fiamme ieri sera durante una manifestazione di protesta davanti alla sede del parlamento greco. (segue) (Alt)