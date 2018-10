Albania-Grecia: incidenti e manifestazioni anti albanesi, convocato nuovamente ambasciatore greco a Tirana (2)

- "All'ambasciatore greco è stato chiesto che le autorità del suo paese prendano le distanze e condannino pubblicamente questi gravi atti che minacciano il clima amichevole tra i vicini", spiega il comunicato del ministero degli Esteri albanese, il quale ha sottolineato che "da parte delle autorità greche è necessario che vengano prese le dovute misure per garantire la vita ed il patrimonio dei cittadini albanesi che vivono in Grecia". Anche in Albania non sono mancati atti anti greci. Durante una partita di calcio del campionato albanese, allo stadio di Tirana si è visto uno striscione dallo sfondo razzista, tolto poi subito dal commissario di gara. La Federcalcio albanese ha duramente condannato l'incidente, mentre il presidente della Repubblica Ilir Meta ha parlato di "un atto non solo inaccettabile, ma anche severamente punibile". (segue) (Alt)