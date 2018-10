Maltempo: Ciacciarelli (Fi), soddisfatto da accoglienza mio appello a regione per interventi

- "Sono soddisfatto che il mio appello di ieri a Zingaretti ed alla Giunta Regionale abbia avuto un buon riscontro: bene, per cui, la dichiarazione dello stato di calamità regionale per l’intero territorio laziale da parte della Regione Lazio. Ho esortato i due consorzi industriali della Provincia di Frosinone a verificare i danni registrati nelle aziende del territorio e chiedo ai Consorzi delle altre province del Lazio di fare lo stesso. Invito, inoltre, le imprese a segnalare immediatamente eventuali danni arrecati dal maltempo. Alla luce dei gravi danni registrati soprattutto in provincia di Frosinone e di Latina, dove vi sono state vittime colpite dalla caduta di alberi, vi debbono essere risposte concrete che si traducano anche nella messa in sicurezza dei ponti e viadotti e di tutti gli assi viari, attraverso la potatura o la rimozione degli alberi di grande taglia che possono essere fonte di pericolo per l’incolumità pubblica". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Fi, Pasquale Ciacciarelli. (Com)