Decreto Genova: Delrio (Pd) su Ischia, nostra opposizione è durissima, Italia non merita altri condoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, a margine di una conferenza stampa a Montecitorio insieme al presidente del Pd, Matteo Orfini, ed al segretario dimissionario, Maurizio Martina, ha detto, a proposito del decreto contenente anche le misure per la ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, all'esame dell'Aula, che governo e maggioranza "hanno scelto di mantenere il condono edilizio a Ischia, nel collegio di Luigi Di Maio. La nostra opposizione è durissima perché l'Italia non merita un altro condono, che vuol dire continuare a fare edificare in zone a rischio sismico ed idrogeologico. Gli articoli - ha proseguito Delrio - che riguardavano i genovesi e Genova sono stati tutti approvati già lunedì, il decreto era pronto per essere approvato se avessero stralciato la parte del condono. La responsabilità è tutta loro, noi ci opponiamo ad una norma che riteniamo dannosa per il paese. Mi sembra il minimo che possiamo fare". (Rin)